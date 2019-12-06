Защита Украины и российская агрессия: Туск о проблеме для Европы

Срок Дональда Туска на посту президента Европейского Совета начался после того, как ЕС согласовал санкции против России после аннексии Крыма и вторжения на Восток Украины.

Дональд Туск считает Эммануэля Макрона другом и "надеждой на будущее Европы". Об этом он сообщил изданию The Guardian.

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В то же время Туск считает, что президент Франции имеет проблемы с "очень новыми идеями и мыслями", в частности относительно НАТО и сближения с Россией.



Эммануэль Макрон

Последнее, по словам поляка, его вообще "дезориентировало". В этом контексте новый лидер Европейской народной партии вспомнил об Украине и европейских обязательствах перед ней.

Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет не только проблемой для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон также будет здесь очень последовательным,

– заявил Дональд Туск.

1 декабря Дональд Туск ушел с поста президента Европейского Совета. Он станет председателем Европейской народной партии. Политик будет первым восточноевропейцем, который займет эту должность.

Что известно о Европейской народной партии?Объединяет консервативные и центристские политические силы, в частности Христианско-демократический союз, который до недавнего времени возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель. За последние 20 лет ЕНП имела наибольшее представительство в Европейском парламенте. На последних выборах в мае 2019 года она заняла первое место и получила 179 мест из 751.

Дональд Туск всегда поддерживал Украину, осуждая агрессивную внешнюю политику России. Зимой он выступил с мощной речью в Верховной Раде и отметил, что украинцы выстояли в самый тяжелый момент в истории – начале агрессии РФ и продолжают решительно противостоять враждебности Кремля.

Летом европейский политик вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Станицу Луганскую, когда там началось разведение сил со стороны украинских военных и пророссийских боевиков. После поездки на Восток Украины Дональд Туск обвинил Россию в гуманитарных проблемах на Донбассе.