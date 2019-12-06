Захист України та російська агресія: Туск про проблеми для Європи

Термін Дональда Туска на посаді президента Європейської Ради розпочався після того, як ЄС погодив санкції проти Росії після анексії Криму та вторгнень на Схід України.

Дональд Туск вважає Еммануеля Макрона другом і "надією на майбутнє Європи". Про це він повідомив виданню The Guardian.

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Водночас Туск вважає, що президент Франції має проблеми з "дуже новими ідеями і думками", зокрема щодо НАТО та зближення з Росією.



Еммануель Макрон

Останнє, за словами поляка, його взагалі "дезорієнтувало". В цьому контексті новий лідер Європейської народної партії згадав про Україну та європейські зобов’язання щодо неї.

Якщо ми не зможемо захистити Україну від російської агресії, це буде не тільки проблемою для України, але й для Європи загалом. Я сподівався, що Еммануель Макрон також буде тут дуже послідовним,

– заявив Дональд Туск.

1 грудня Дональд Туск пішов з посади президента Європейської Ради. Він стане головою Європейської народної партії. Політик буде першим східноєвропейцем, який обійме цю посаду.

Що відомо про Європейську народну партію?Об’єднує консервативні та центристські політичні сили, зокрема Християнсько-демократичний союз, який донедавна очолювала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

За останні 20 років ЄНП мала найбільше представництво в Європейському парламенті.

На останніх виборах у травні 2019 року вона посіла перше місце й здобула 179 місць із 751.

Дональд Туск завжди підтримував Україну, засуджуючи агресивну зовнішню політику Росії. Взимку він виступив з потужною промовою у Верховній Раді та наголосив, що українці вистояли у найважчий момент в історії – початок агресії РФ та продовжують рішучо протистоять ворожості Кремля.