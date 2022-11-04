О женитьбе защитника Украины сообщила Национальная гвардия Украины. Там также показали трогательную фотографию молодоженов.

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Защитник "Азовстали" женился после возвращения из плена

"Хорус" вернулся из российского плена 21 сентября. У бойца была серьезная травма ноги. Уже через несколько дней после обмена он сделал предложение своей девушке прямо в больнице. Его возлюбленная приняла предложение.

Наш легендарный украинский "Хорус" Лев Пашко, Герой Украины, освобожденный из российского плена 21 сентября в результате самого масштабного обмена, женился. Поздравляем молодоженов! Желаем семейного уюта и благополучия,

– говорится в сообщении.



"Хорус" вместе со своей девушкой / Фото Национальной гвардии Украины

Что известно о защитнике

Льву Пашку всего 22 года. Он пришел в ООСН "Азов" в 2017 году, как только достиг совершеннолетия.

Позывным он избрал себе имя древнеегипетского бога охоты, неба и войны – Хорус.

Указом президента Украины №168/2022 от 25 марта 2022 года Пашко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Вскоре "Хорусу" было присвоено воинское звание "лейтенант".

А 17 апреля указом президента Льву присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Напомним, что 21 сентября в Украину вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Несколько месяцев защитники "Азовстали" находились в плену.

Украина обменяла Виктора Медведчука на 200 украинских военных. Однако в обмен на пять боевых командиров украинская сторона отдала 55 врагов.

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