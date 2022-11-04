Про одруження захисника України повідомила Національна гвардія України. Там також показали зворушливу світлину молодят.
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Захисник "Азовсталі" одружився після повернення з полону
"Хорус" повернувся з російського полону 21 вересня. У бійця була серйозна травма ноги. Вже за декілька днів після обміну він освідчився своїй дівчині прямо в лікарні. Його кохана прийняла пропозицію.
Наш легендарний український "Хорус" Лев Пашко, Герой України, якого звільнили з російського полону 21 вересня в результаті наймасштабнішого обміну, одружився. Вітаємо молодят! Бажаємо родинного затишку та благополуччя,
– йдеться у повідомленні.
"Хорус" разом зі своєю дівчиною / Фото національної гвардії України
Що відомо про захисника
- Леву Пашку лише 22 роки. Він прийшов до ОЗСП "Азов" 2017 року, щойно досяг повноліття.
- Позивним він обрав собі ім’я давньоєгипетського бога полювання, неба і війни – Хорус.
- Указом президента України №168/2022 від 25 березня 2022 року Пашка нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Незабаром "Хорусу" було надано військове звання "лейтенант".
- А 17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".
- Нагадаємо, що 21 вересня в Україну повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Декілька місяців захисники "Азовсталі" перебували у полоні.
- Україна обміняла Віктора Медведчука на 200 українських військових. Проте в обмін на 5 бойових командирів українська сторона віддала 55 ворогів.
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