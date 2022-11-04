Про одруження захисника України повідомила Національна гвардія України. Там також показали зворушливу світлину молодят.

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Захисник "Азовсталі" одружився після повернення з полону

"Хорус" повернувся з російського полону 21 вересня. У бійця була серйозна травма ноги. Вже за декілька днів після обміну він освідчився своїй дівчині прямо в лікарні. Його кохана прийняла пропозицію.

Наш легендарний український "Хорус" Лев Пашко, Герой України, якого звільнили з російського полону 21 вересня в результаті наймасштабнішого обміну, одружився. Вітаємо молодят! Бажаємо родинного затишку та благополуччя,

– йдеться у повідомленні.



"Хорус" разом зі своєю дівчиною / Фото національної гвардії України

Що відомо про захисника

Леву Пашку лише 22 роки. Він прийшов до ОЗСП "Азов" 2017 року, щойно досяг повноліття.

Позивним він обрав собі ім’я давньоєгипетського бога полювання, неба і війни – Хорус.

Указом президента України №168/2022 від 25 березня 2022 року Пашка нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Незабаром "Хорусу" було надано військове звання "лейтенант".

А 17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Нагадаємо, що 21 вересня в Україну повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Декілька місяців захисники "Азовсталі" перебували у полоні.

Україна обміняла Віктора Медведчука на 200 українських військових. Проте в обмін на 5 бойових командирів українська сторона віддала 55 ворогів.

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