Защитник "Азовстали" "Орест" Казацкий показал чувствительное фото с освобожденной из плена "Навой"
10 апреля 2023, 19:41Читати новину українською
Во время обмена пленных в Украину вернулась защитница Мариуполя Валерия Карпиленко "Нава". Она уже встретилась со своими собратьями.
Защитник "Азовстали" "Орест" Казацкий показал совместное фото с "Навой". В мае Валерия в Мариуполе потеряла мужчину.
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Казацкий подписал фото как "Моя Нава". Украинцы в комментариях поздравляют защитницу с возвращением.
Через три дня после женитьбы, 7 мая, любимый "Нави" Андрей ("Борода") погиб, защищая Украину от захватчиков. Впоследствии "Нава" попала в плен, где провела почти год.
Новый обмен пленных: что известно
- 10 апреля из плена освободили 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Среди них – 2 4 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины и 11 терроборонцев.
- Многие имеют тяжелые ранения. Защитники участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Некоторые из них защищали "Азовсталь" и Гостомель.
- Украинская сторона отдала России 106 окупантов. Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессорки 5 тяжелораненых.