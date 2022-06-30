Свадьбе быть: из плена вернулся защитник "Азовстали", которого в Украине ждала невеста

Из российского плена удалось освободить одного из защитников Мариуполя, киевлянина Владимира. В Украине его все это время ждала девушка из Мариуполя, невеста Алина.

Владимир и Алина познакомились в феврале 2021 года на сайте знакомств и вскоре начали встречаться. На тот момент защитник Украины уже полтора года служил в Мариуполе, а в рядах ВСУ он с 20 лет.

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Пара планировала расписаться в апреле

Влюбленные сделали ремонт в квартире в Мариуполе и планировали совместную жизнь. 1 декабря Владимир сделал девушке предложение – началась подготовка к свадьбе. Купили обручальные кольца, платье для Алины, а для него успели купить только рубашку и туфли.

С самого начала развития наших отношений я дала понять, что мне нужен семейный человек. Оказалось, что Вова тоже искал серьезных отношений. Характер у любимого спокойный, уравновешенный. Представляете, мы за два года ни разу не поссорились. А еще Вова не курит и не пьет. С ним я узнала и почувствовала, как это когда тебя так сильно любят. Я никогда ни в чем не нуждалась, не переживала. Вова всегда после работы бежал домой, был рядом,

– рассказала Алина.

Девушка была беременна, но потеряла ребенка из-за нервов.

Пара мечтала о малыше. Девушка забеременела, но, к сожалению, потеряла ребенка в апреле из-за переживаний и нервов, когда уже не было связи с Владимиром.

В первый день полномасштабного нападения России мне Вова написал: "Я тебя очень люблю. И понимаю, что, вероятнее всего, не вернусь". Связывались в соцсети, переписывались, иногда общались голосовыми сообщениями. Связь с любимым исчезла 19 марта. Было апатичное состояние, мне не хотелось жить. Ведь связи с любимым не было, не знала, где он и что с ним. Под окнами летали снаряды, а у меня ноль реакции, я даже ни разу не спускалась в подвал,

– вспомнила девушка.

Находясь в блокадном Мариуполе, девушка переживала за любимого.

Девушка проживала в Мариуполе и пережила все ужасы блокады – жила без света и газа, воду набирала в колодце, а едой с ней делились украинские военные. Алина оставалась в Мариуполе до последнего и уехала оттуда 12 мая к родным своего жениха, проживающих в Киеве. Она верила, что город отобьют, но не смогла оставаться там, когда поняла, что началась оккупация.

Владимир получил тяжелое ранение и 17 мая был эвакуирован из "Азовстали" в оккупированный Новоазовск. Попав в плен, с тех пор он ни разу не смог связаться с невестой. Оказавшись в Киеве, Алина хотела пойти в ЗАГС, чтобы их расписали дистанционно. Но теперь пара сможет это сделать традиционно – 29 июня стало известно, что Владимир уже на подконтрольной Украине территории.

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Напомним, что 29 июня Украина и Россия провели самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны. Домой вернулись 144 защитника Украины, 95 из них – защитники "Азовстали". Среди них 43 военнослужащих полка под командованием Дениса Прокопенко.