Невеста до последнего не знала, приедет ли: воина ВСУ вывозили с передовой танком, чтобы женился

В Черкассах женились Инна Кульбашная и Богдан Артемов. Жених на свадьбу ехал из Бахмута в Донецкой области.

Заметил, что там почти все дороги разбиты, поэтому пришлось выезжать на танке. Невеста до последнего не знала, успеет ли военный на свою свадьбу.

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Инна рассказывала, что очень волновалась. Богдан говорит, что не волновался совсем, ведь накануне праздника пережил эмоции острее.

"Не был уверен, что получится приехать, потому что там (в Бахмуте – 24 Канал) очень сложная ситуация. Была проблема уехать, потому что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли – грязища. Машиной не проедешь. Товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле – мы застряли", – вспомнил Богдан.

Наконец друзья жениха из 93-й бригады вывезли его на танке через поле.

Затем подобрали другие военные друзья. Ехал почти два дня. Там все переправы разбиты. Дороги тоже. Сейчас чувствую себя счастливым,

– рассказал военный.

В Черкассах женился военный, приехавший на свадьбу из Бахмута / Фото Суспільного

Пара говорит, что сейчас планы не строят из-за ситуации в стране. Однако Богдан верит в лучшее.

"Когда вернусь оттуда, буду планировать тогда. Хотим жить в Черкассах. Мы оба здесь родились. Это тот город, где хотел бы прожить всю жизнь. Очень его люблю", – рассказал военный.

Пара рассказала, что будет праздновать свадьбу в кругу самых близких людей. Богдану дали 10 дней отпуска, поэтому у них будет небольшой медовый месяц.

"Сокращенный медовый месяц, демоверсия" – рассказала невеста Инна.

Девушка добавила, что она визажист. Когда в начале полномасштабной войны Богдан пошел в военкомат и попросил повестку, то девушка хотела идти с ним. Однако мужчина не пустил.

Буду ждать дома – такова судьба жен военных,

– заметила невеста.

Знакомы они около двух лет. Богдан рассказал, что свадьбу готовили быстро – всего неделю.

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