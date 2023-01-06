Я победю в этой войне, даже если не доживу, – защитник Бахмута

Российские войска пытаются взять Бахмут уже пять месяцев. Один из защитников города, заместитель командира роты с позывным Мадяр рассказал о ситуации в городе, Крыме и демилитаризации России после победы Украины.

В последние месяцы Александр оборонял Бахмут от российских кафиров. Задача подразделения Александра "делать так, чтобы пехота не посыпалась". Муж окончил университет обороны имени Черняховского.

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Он был готов к полномасштабному вторжению. Еще 24 февраля 2022, в 4:00 переправил свою женщину и дочь во Львов, откуда те эвакуировались в Европу.

Перед войной Александр отложил 74 тысячи долларов на квартиру. Из них осталось только 2 тысячи, поскольку на отложенное купил оружие и машину для фронта.

Живущим повезло

Муж рассказал, что вокруг Бахмута есть куча населенных пунктов, без которых не было бы самого Бахмута. Город – это крайняя точка, за которую нельзя отходить. Задача российской армии — выйти на административные границы Донецкой области, чтобы порадовать своих плебеев.

Говорят, Бахмут – город героев. Но я видел этих героев, это обычные пацаны. Половина из них никогда не была на войне и они не знали, куда попадут. Тем, кто до сих пор жив, очень повезло,

– сказал Мадяр.

Как военный спасал раненого

Мадяр рассказал историю, как его подразделение, возвращаясь из боевой задачи 24 декабря, спас раненого. Мужчину передали иностранным медикам, занимавшимся эвакуацией. Символично, что раненого звали Виктор, а умершего в этот же день отца Мадяра тоже звали Виктором. Через несколько дней раненый тоже скончался.

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Для Мадяра война никогда не закончится

Военный признается, что для него война никогда не закончится. У людей, пришедших на эту войну сознательно, произошла трансформация в голове.

Мы вернемся к нормальной жизни, но мы никогда не будем такими, как раньше,

– рассказал защитник.

Он также вспомнил, как в Буче видел семью, убитую на пороге их собственного дома. Видел сожженных детей. Поэтому Мадяр подытоживает, что ему нечего сказать россиянам, за него это скажет оружие.