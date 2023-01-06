Протягом останніх місяців Олександр обороняв Бахмут від російських окупантів. Задача підрозділу Олександра "робити так, аби піхота не посипалася". Чоловік закінчив університет оборони імені Черняховського.

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Він був готовий до повномасштабного вторгнення. Ще 24 лютого 2022 року, о 4:00 переправив свою жінку та доньку до Львова, звідки ті евакуювались у Європу.

Перед війною Олександр відклав 74 000 доларів на квартиру. З них залишилося тільки 2 тисячі, оскільки на відкладене купив зброю та машину для фронту.

Тим, хто живий, пощастило

Чоловік розповів, що навколо Бахмута є купа населених пунктів, без яких не було б самого Бахмута. Місто – це крайня точка, за яку не можна відходити. Задача російської армії — вийти на адміністративні кордони Донецької області, аби якось порадувати своїх плебеїв.

Кажуть, Бахмут — місто героїв. Але я бачив цих героїв, це звичайні пацани. Половина з них ніколи не була на війні й вони не знали куди потраплять. Тим, хто досі живий, дуже пощастило,

– сказав Мадяр.

Як військовий рятував пораненого

Мадяр розповів історію, як його підрозділ, повертаючись з бойового завдання 24 грудня, врятував пораненого. Чоловіка передали іноземним медикам, які займались евакуацією. Символічно, що пораненого звали Віктор, а батька Мадяра, який помер в цей же день, теж звали Віктором. Через кілька днів поранений теж помер.

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Для Мадяра війна ніколи не закінчиться

Військовий зізнається, що для нього війна вже ніколи не закінчиться. У людей, які прийшли на цю війну свідомо, відбулась трансформація в голові.

Ми повернемось до нормального життя, але ми ніколи не будемо такими, як раніше,

– розповів захисник.

Він також пригадав, як в Бучі бачив родину, яку вбили на порозі їхнього власного будинку. Бачив спалених дітей. Тому Мадяр підсумовує, що йому немає що сказати росіянам, за нього це скаже зброя.