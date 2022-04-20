Защитник Мариуполя Сергей Волына назвал 2 варианта спасения города

Российские оккупанты до сих пор не могут захватить Мариуполь и продолжают сравнивать его с землей. Один из героических украинских защитников рассказал, что город еще можно спасти.

По словам командира николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волыны, есть 2 варианта спасения Мариуполя. Первый – это военная операция, а второй – политическое решение.

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Защитник рассказал, как спасти Мариуполь

По словам Волыны, первым вариантом спасения Мариуполя является резкая военная операция. Она должна состояться прямо сейчас со всеми необходимыми средствами.

Многочисленной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю преимущество в воздухе и артиллерии. Вариант – возможный, хотя сложный и рискованный,

– заметил защитник.

Также, по словам военного, Мариуполь можно спасти благодаря политическому решению.

"Его вижу вполне реальным при эффективной дипломатии. Это создание международного контроля за безопасностью выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, попавших в капкан войны", – добавил Волына.

Защитник обратился к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам. Он отметил, что еще есть шанс спасти Мариуполь, а жизнь тысяч людей находится сейчас в их руках.

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