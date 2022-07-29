Защитники "Азовстали" объявили охоту на палачей, причастных к массовому убийству у Оленовке

Полк защитников Мариуполя объявил охоту на палачей, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке

россия намеренно убила украинских пленных

русские войска совершили умышленный прицельный артиллерийский обстрел колонии в Оленовке, чтобы скрыть военные преступления. Об этом сообщил основатель полка Андрей Белецкий. Он подчеркнул, что каждый причастный к убийству украинских пленных будет найден и уничтожен.

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Относительно удара по колонии в Оленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных военных. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии,

– сообщил Белецкий.

Военный отметил, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны.

Причастные будут уничтожены

Белецкий также отметил, что Россия не смогла победить защитников Мариуполя в честном бою, поэтому пытается уничтожить вероломством. Он пообещал отомстить за убийство наших военных и объявил охоту на причастных к кровавой провокации.

Объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы,

– подчеркнул Белецкий.

Что известно о кровавой провокации в Оленовке

В минобороны россии сообщили, что в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения.

Мол, это произошло в результате обстрела колонии украинскими военными ночью против 29 июля американскими ракетами Himars.

Оккупанты придумали даже мотивы ВСУ – якобы военные складывают оружие, потому что знают о "гуманном отношении" русских солдат к пленным. И именно поэтому командование "решило их испугать".

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