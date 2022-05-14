Защитники "Азовстали" поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку на сцене Евровидения

Защитники Мариуполя поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку со сцены Евровидения. Лидер группы призвал спасти защитников из "Азовстали".

Публикация благодарности появилась в телеграме защитников вскоре после выступления группы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщения защитников.

Подробнее Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!

– сказал после завершения номера Олег Псюк.