Защитники "Азовстали" поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку на сцене Евровидения
14 мая 2022 , 23:45Читати новину українською
Защитники Мариуполя поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку со сцены Евровидения. Лидер группы призвал спасти защитников из "Азовстали".
Публикация благодарности появилась в телеграме защитников вскоре после выступления группы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщения защитников.
Подробнее Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"
Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!
– сказал после завершения номера Олег Псюк.