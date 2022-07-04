Мы не знаем, где командование защитников "Азовстали", есть только данные российских пабликов, – родные
Украинских защитников "Азовстали" эвакуировали из уничтоженного Мариуполя. Пока бойцы в российском плену, однако точных данных об их местонахождении нет.
Командование защитников "Азовстали" может быть в Лефортово
Об этом на брифинге рассказала Екатерина Прокопенко, жена командира защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, сообщает 24 канал.
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Согласно данным российских СМИ, часть украинских бойцов находятся в оккупированных Оленевке и Новоазовске. В то же время командование защитников Мариуполя якобы в СИЗО "Лефортово" в Москве и им грозит суд, что усложнит возвращение в Украину.
Екатерина Прокопенко заявила, что родные защитников "Азовстали" знают эту информацию, но не могут ее проверить.
У нас нет информации от Красного Креста о точном месте пребывания наших бойцов,
– сказала жена Дениса Прокопенко.
По ее словам, информация о местонахождении украинских бойцов разнится.
"Мы постоянно живем с вопросами, где они, что они делают, как с ними обращаются", – добавила она.
Екатерина Прокопенко отметила, что нет точной информации, где находится командование защитников "Азовстали". Она заявила, что согласно данным российских СМИ, это может быть СИЗО "Лефортово".
В то же время, Екатерина Прокопенко сказала, что не понимает, как украинских бойцов могут судить на территории другого государства. Она предположила, что России нужно "кормить" собственную аудиторию, из-за чего и устроят показательный суд.
Они все вернутся, я в это верю. Мы будем бороться за каждого, кто в плену,
– резюмировала она.
Украинские защитники Мариуполя в российском плену: что известно
- Украинские воины до последнего сражались за Мариуполь и находились на "Азовстале", которую Россия обстреливала всеми типами вооружения. В мае нашим воинам приказали прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь.
- В середине мая началась эвакуация защитников "Азовстали". Украинских бойцов вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.
- 29 июня Украина смогла вернуть домой 144 своих защитников и защитниц. Из них 95 – это защитники "Азовстали", а 44 – бойцы полка под командованием Дениса Прокопенко. У большинства освобожденных воинов – тяжелые ранения.
- Также Украине еще раньше удалось вернуть часть тел погибших воинов, защищавших Мариуполь.
Кстати – обмен пленных срывался несколько раз: смотрите видео