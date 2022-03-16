Защитники Чернигова сбили еще один вражеский самолет, который наносил ракетные удары по городу

16 марта 2022 , 10:56
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Источник:

Оперативное командование "Север"

Еще один вражеский самолет типа "Су" сбили защитники Чернигова. Известно, что он бил по городу ракетами.

ВСУ сбили самолет оккупантов ночью 16 марта. В целом, ситуация в Чернигове остается контролируемой.

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Специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала,
– говорится в сообщении.

Также ВСУ успешно отбили атаку орков, которые пытались зайти в район Новоселовки под прикрытием бронетехники. Утраты врага уточняют.

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Автор: Марта Кушка