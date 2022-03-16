ЗСУ збили літак окупантів вночі 16 березня. Загалом ситуація в Чернігові залишається контрольованою.

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Фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. "Пташка" впала,

– мовиться в повідомленні.

Також ЗСУ успішно відбили атаку орків, які намагалися зайти в район Новоселівки під прикриттям бронетехніки. Втрати ворога уточнюють.