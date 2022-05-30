Прямо сейчас горячие бои наших героев с русскими оккупантами продолжаются по всей линии столкновения. На Донбассе воины ВСУ держат оборону, а вот на Южном направлении защищаться должны россияне.

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Ситуация на Юге: потери врага и обстрелы украинских городов

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", активные боевые действия продолжаются, ситуация динамичная и напряженная.

Ночью враг пытался разведать с помощью беспилотника "Орлан-10" – наши воины его успешно сбили. Также враг придерживается подлой тактики ночных ракетных ударов

В частности, ударом из комплекса "Точка-У" россияне атаковали Новый Буг. Оккупанты нанесли ущерб офисным и жилым кварталам в центре города, 2 человека получили ранения. Пропагандисты соврали, что они якобы попали в командный пункт ВСУ, а также скопления танков и артиллерии ВСУ.

Одещину враг дважды атаковал авиацией: одна из ракет уничтожена, вторая попала в уже давно не работающий мост. Корабли кафиров продолжают блокировать Черное море и украинские порты.

Потери врага по итогам суток уже составляют:

46 кафиров;

8 танков Т-62;

2 122-мм гаубицы;

2 реактивные системы залпового огня "Град";

автомобильная, бронированная техника, боеприпасы.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

В Херсонской области российские оккупанты убили 25 мирных украинцев . Это произошло в населенном пункте Высокополья. Там нет лекарства, существует большая проблема с продовольствием и детским питанием. Все административные здания разрушены, из-за обстрелов нет электричества, газа и воды.

Франция будет и дальше поставлять Украине гаубицы Caesar , которые уже овладели нашими мастерскими воинами. Об этом сообщила глава французского МИД Катрин Колонна.

Стало известно, что в Харьковской области российские кафиры издевались над гражданскими. Они забирали у людей телефоны и заставляли сидеть в подвалах. Также было много случаев насилия и допросов.

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