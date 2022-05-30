Просто зараз гарячі бої наших героїв з російськими окупантами тривають по всій лінії зіткнення. На Донбасі воїни ЗСУ тримають оборону, а от на Південному напрямку захищатися мусять росіяни.
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Ситуація на Півдні: втрати ворога та обстріли українських міст
Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", активні бойові дії тривають, ситуація динамічна та напружена.
Уночі ворог намагався здійснити розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10" – наші воїни його успішно збили. Також ворог дотримується підлої тактики нічних ракетних ударів
Зокрема, ударом з комплексу "Точка-У" росіяни атакували Новий Буг. Окупанти завдали шкоди офісним та житловим кварталам у центрі міста, 2 особи отримали поранення. Пропагандисти збрехали, що вони нібито влучили в командний пункт ЗСУ, а також скупчення танків та артилерії ЗСУ.
Одещину ворог двічі атакував авіацією: одна з ракет знищена, друга влучили у міст, який вже давно не працює. Кораблі окупантів продовжують блокувати Чорне море та українські порти.
Втрати ворога за підсумками доби вже складають:
- 46 окупантів;
- 8 танків Т-62;
- 2 122-мм гаубиці;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
- автомобільна, броньована техніка, боєприпаси.
Війна Росії проти України: коротко про останні події
- На Херсонщині російські окупанти вбили 25 мирних українців. Це сталося у населеному пункті Високопілля. Там немає ліків, існує велика проблема з продовольством та дитячим харчуванням. Всі адміністративні будівлі зруйновані, через обстріли немає електрики, газу та води.
- Франція буде й надалі постачати Україні гаубиці Caesar, які вже опанували наші майстерні воїни. Про це повідомила очільниця французького МЗС Катрін Колонна.
- Стало відомо, що на Харківщині російські окупанти знущалися з цивільних. Вони забирали в людей телефони та змушували сидіти у підвалах. Також було багато випадків насильства та "допитів".
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