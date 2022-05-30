Просто зараз гарячі бої наших героїв з російськими окупантами тривають по всій лінії зіткнення. На Донбасі воїни ЗСУ тримають оборону, а от на Південному напрямку захищатися мусять росіяни.

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Ситуація на Півдні: втрати ворога та обстріли українських міст

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", активні бойові дії тривають, ситуація динамічна та напружена.

Уночі ворог намагався здійснити розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10" – наші воїни його успішно збили. Також ворог дотримується підлої тактики нічних ракетних ударів

Зокрема, ударом з комплексу "Точка-У" росіяни атакували Новий Буг. Окупанти завдали шкоди офісним та житловим кварталам у центрі міста, 2 особи отримали поранення. Пропагандисти збрехали, що вони нібито влучили в командний пункт ЗСУ, а також скупчення танків та артилерії ЗСУ.

Одещину ворог двічі атакував авіацією: одна з ракет знищена, друга влучили у міст, який вже давно не працює. Кораблі окупантів продовжують блокувати Чорне море та українські порти.

Втрати ворога за підсумками доби вже складають:

46 окупантів;

8 танків Т-62;

2 122-мм гаубиці;

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

автомобільна, броньована техніка, боєприпаси.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

На Херсонщині російські окупанти вбили 25 мирних українців. Це сталося у населеному пункті Високопілля. Там немає ліків, існує велика проблема з продовольством та дитячим харчуванням. Всі адміністративні будівлі зруйновані, через обстріли немає електрики, газу та води.

Франція буде й надалі постачати Україні гаубиці Caesar, які вже опанували наші майстерні воїни. Про це повідомила очільниця французького МЗС Катрін Колонна.

Стало відомо, що на Харківщині російські окупанти знущалися з цивільних. Вони забирали в людей телефони та змушували сидіти у підвалах. Також було багато випадків насильства та "допитів".

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