Защитники Луганщины за день уничтожили 300 россиян: враг не продвинулся

Глава Луганской области отметил, что за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще 300 оккупантов в области. И хотя города продолжают обстреливать, они остаются под украинским флагом.

Сергей Гайдай подчеркнул, что активно идут бои в Рубежном, Попасной и Кременной. Враг всячески пытается прорваться в эти населенные пункты, но все безрезультатно.

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В России продолжают распространять фейки о контроле Луганщины

Также глава области отметил, что россияне не устают распространять фейки о якобы контроле Луганской области.

Мы не впервые слышим этот бред. Поэтому иногда приходится отрываться от работы, ехать в какой-то город – Лисичанск или Северодонецк – делать стрим из города. Врут безбожно. Но в принципе вся Россия – ложь. Это страна-фейк,

– подчеркнул он.

Также оккупанты продолжают "ковровые" обстрелы, попадая по жилым кварталам. В результате этого множество разрушений, а спасатели просто не успевают выезжать на вызовы.

Для россиян – война с Украиной – преступление и позор, от которых они не отмоются и через столетия!,

– подчеркнул Гайдай.

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