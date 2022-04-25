Защитники Мариуполя истощили вражеские войска и снизили их эффективность, – разведка Британии

Из-за нехватки личного состава Россия не способна проводить полноценную атаку. Об этом свидетельствует текущая ситуация в Мариуполе.

По мнению разведки Великобритании, Вооруженные Силы Украины снизили боеспособность подразделений, которые продолжают держать "Азовсталь" в осаде. Соответствующее сообщение появилось 25 апреля в твиттере Минобороны Великобритании

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Британская разведка о Мариуполе

Разведка отмечает, что решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе, следовательно – не могут быть передислоцированы.

Кроме того, по их данным, силы, которые защищают Мариуполь, истощили большинство российских подразделений и снизили их боеспособность.

Обратите внимание, по состоянию на 25 апреля известно, что украинские военные находятся не только на "Азовстали", но и на четырех других локациях Мариуполя. В то же время, на "Азовстали" скрывается много гражданских.

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