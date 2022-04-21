Россия перебросила в Мариуполь подразделения, совершавшие зверства в Буче
Украинский полк "Азов" опубликовал видео ликвидированного вражеского танка в Мариуполе. На нем отметка V.
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Полк "Азов" констатировал, что Россия перебросила в Мариуполь подразделения, совершавшие зверства в Буче.
Видео вражеского танка в Мариуполе
Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения,
– говорится в сообщении.
Заметим, что ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар сообщал о появлении российской техники в Мариуполе, имеющей отметку V.
Ситуация в блокадном Мариуполе: коротко
- В Мариуполе критическая ситуация, поскольку город уже два месяца находится в блокаде и почти полностью уничтожен. Российские военные взяли Мариуполь в кольцо. Там нет средств для существования.
- Значительная часть людей и украинские военные прячутся на металлургическом комбинате "Азовсталь", который россияне бомбят. В четверг, 21 апреля, Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь" .
- Украинская сторона обратилась с немедленным требованием к россиянам сделать срочный гуманитарный коридор из "Азовстали".
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