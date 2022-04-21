Росія перекинула у Маріуполь підрозділи, які чинили звірства в Бучі

Український полк "Азов" опублікував відео ліквідованого ворожого танку в Маріуполі. На ньому позначка V.

До речі Росіяни зрозуміли, що не можуть взяти "Азовсталь", – Арестович про заяви Путіна й Шойгу

Полк "Азов" констатував, що Росія перекинула у Маріуполь підрозділи, які чинили звірства в Бучі.

Відео ворожого танку в Маріуполі

Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомляв про появу російської техніки в Маріуполі, яка має позначку V.

Ситуація у блокадному Маріуполі: коротко

У Маріуполі критична ситуація, оскільки місто вже два місяці перебуває у блокаді й майже повністю знищене. Російські військові взяли Маріуполь у кільце. Там немає засобів для існування.

Значна частина людей та українські військові переховують на металургійному комбінаті "Азовсталь", який росіяни бомблять. У четвер, 21-го квітня, Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".

Українська сторона звернулася з негайною вимогою до росіян зробити терміновий гуманітарний коридор з "Азовсталі".

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