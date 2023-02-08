"Украина не сдастся": литовский журнал признал защитников Мариуполя "людьми года"

Литовский журнал VALSTYBĖ признал защитников Мариуполя людьми года. На обложке издания опубликовали фото героя Михаила Дианова.

В материале VALSTYBĖ подчеркнули, что фотография Дианова для всего мира стала символом несокрушимости украинских воинов. Фото сделали в то время, когда герои под руководством Дениса Прокопенко в окружении российских оккупантов защищали "Азовсталь" в Мариуполе.

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В VALSTYBĖ отметили: защитников Мариуполя выбрали "людьми года", ведь их героизм и самопожертвование изменили ход войны.

Защитники "Азовстали" не сдавались – это стало сигналом для западных демократий

Защитники Мариуполя также изменили восприятие войны в мире. В VALSTYBĖ подчеркнули, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину многие западные демократии находились в состоянии ожидания.

Они очень медленно реагировали на просьбу Украины о помощи. Ожидание длилось неделями и месяцами. Некоторые, возможно, даже надеялись, что в случае хоть каких-то успехов оккупантов можно будет сделать, будто ничего и не произошло.

В то же время, украинские герои продолжали борьбу. Их история стала доказательством того, что России – стране-террористке – не удастся реализовать свой замысел. Блицкрига не будет.

Материал в VALSTYBĖ подытожили тем, что нечего ждать, ведь Украина просто так не сдастся.



Михаил Дианов на обложке литовского издания / VALSTYBĖ

Дианов вернулся из российского плена – главное

Михаил Дианов защищал Украину от российских захватчиков с 2015 года. Утром 24 февраля герой рассказал дочери Екатерине, что находится в Мариуполе. Дианов сообщил: украинские защитники отодвигают линию фронта поближе к Востоку.

Впоследствии герой попал на "Азовсталь". Его фотография с раненой рукой стала одним из символов героической обороны Мариуполя.

Из российского плена Дианов вернулся 21 сентября 2022 года. Медики установили, что в руке воина не хватает 4 сантиметров кости. Впоследствии ему сделали операцию в США.