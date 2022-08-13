Защитники отразили враждебное наступление на Южном, Бахмутском, Авдеевском направлениях

Украинские военные продолжают титанически противостоять российским захватчикам. За прошедшие сутки им удалось отразить вражеские наступления на ряде направлений в Донецкой области.

Враг делает все возможное для того, чтобы хоть немного продвинуться вперед. Для этого оккупанты щедро поливают огнем позиции наших военных и осуществляют наступление, хоть и несут потери.

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Вражеское наступление не прекращается

Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские военные пытались осуществить несколько наступлений на разных направлениях. Нашим же защитникам удалось отбить их, а также оттеснить захватчиков.

Так, на Бахмутском направлении не прошло без артиллерийских обстрелов, а также танковых атак. оккупанты били по районам Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцево. Зафиксировали также авиаудар вблизи Яковлевки, Веселой Долины, Зайцево, Бахмута и Соледара.

Наблюдались штурмовые действия сразу по нескольким направлениям: Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево. Но ни на одном из них враг не добился успехов, поэтому ему пришлось отойти.

Что касается Авдеевского направления, то из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты открывали огонь по населенным пунктам. Говорится о Курахово, Нью-Йорке, Невельском, Первомайском, Опытном, Марьинке, Водяном, Красногоровке, а также Новобахмутовке. Штурмовая авиация била вблизи Марьинки.

Наступательные действия наблюдались на направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка и Спартак – Авдеевка. Там врагу тоже не удалось достичь поставленной цели, поэтому его отбросили назад. А вот на направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия все еще продолжаются. Остановить наступление врага и отбросить его удалось на направлении Сторожевое – Новоселка.

Если говорить о Южнобугском направлении, то там тоже не прошло без танковых и артиллерийских обстрелов. Под вражеский огонь попали районы Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов. Наступление враг пытался осуществить на направлении Сухой Пруд – Лозовое, но безрезультатно.

Поскольку вблизи Песков идут боевые действия, то мы расскажем, какова ситуация с самим населенным пунктом. Согласно данным, которыми владеют в институте по изучению войны, их враг буквально сровнял с землей.

Пески уничтожали термобарическими артсистемами

Отметим, что враг уже не первый день отчитывается, что полностью захватил Пески. Это не совсем так. Согласно предварительным отчетам Института по изучению войны, оккупанты завершают захват поселка, но еще рано говорить о полном контроле.

В то же время с помощью записей боевых действий, а также спутниковых снимков можно говорить о ситуации в поселке. Враг и здесь использовал методику "сожженной земли". Он буквально превратил Пески в руины. А сделал он это, используя термобарические артиллерийские системы.

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