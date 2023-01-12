По данным Воздушных сил ВСУ, успеха наши бойцы добились 12 января. Речь идет о Су-25 и "Орлане-10".

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Что известно о мощной работе Воздушных сил

Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ на Восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на Юге страны – БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",

– заявили Воздушные силы.



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Следует заметить, что с 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла 285 самолетов. Сбитый 12 января Су-25 стал 286-й утратой в вооруженных силах врагов.

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