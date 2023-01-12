По данным Воздушных сил ВСУ, успеха наши бойцы добились 12 января. Речь идет о Су-25 и "Орлане-10".
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Что известно о мощной работе Воздушных сил
Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ на Восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на Юге страны – БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",
– заявили Воздушные силы.
ВСУ сбили авиацию российских захватчиков
Следует заметить, что с 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла 285 самолетов. Сбитый 12 января Су-25 стал 286-й утратой в вооруженных силах врагов.
Успехи ВСУ по ликвидации врага: коротко
- По состоянию на утро 12 января в Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага. В частности, наши военные приземлили вертолет оккупантов. Более того, потери живой силы достигли 113 390 россиян.
- Кроме того, у врагов огромные потери в Соледаре. По данным замминистра обороны Анны Маляр, подступы к городу усеяны телами оккупантов.
- Более того, 9 января наши военные артиллерийскими средствами ликвидировали вражеский катер, на котором были российские военные. Их утраты уточняются. Это произошло в дельте реки Днепр, в районе острова Беллогрудый Херсонской области.