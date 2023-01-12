За даними Повітряних сил ЗСУ, успіху наші бійці досягли 12 січня. Мовиться про Су-25 та "Орлан-10".
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Що відомо про потужну роботу Повітряних сил
Уранці 12 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на Східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на Півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",
– заявили Повітряні сили.
ЗСУ збили авіацію російських загарбників
Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втратила 285 літаків. Збитий 12 січня Су-25 став 286-ю втратою у збройних силах ворогів.
Успіхи ЗСУ щодо ліквідації ворога: коротко
- Станом на ранок 12 січня в Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога. Зокрема, наші військові приземлили гелікоптер окупантів. Ба більше, втрати живої сили сягнули 113 390 росіян.
- Окрім того, у ворогів величезні втрати у Соледарі. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, підступи до міста всіяні тілами окупантів.
- Ба більше, 9 січня наші військові артилерійськими засобами ліквідували ворожий катер, на якому були російські військові. Їхні втрати уточнюються. Це відбулось в дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий на Херсонщині.