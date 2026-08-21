Защитники атаковали место с БпЛА, склады, пункты управления и наземные ретрансляторы россиян

Силы обороны Украины нанесли новые удары по ряду стратегических объектов российской армии. На временно оккупированных территориях были поражены позиции с беспилотниками, склады, ретрансляторы и пункты управления противника.

Операция по уничтожению целей проводилась 20 и в ночь на 21 августа. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы недавние потери противника?

Украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Донецка. Также под удар попал склад материально-технических средств российских войск в Новосельском в аннексированном Крыму.

Помимо вышеупомянутого, Силы обороны нанесли удары по двум пунктам управления российских войск – в Запорожском Донецкой области и Кобыльном Запорожской области.

Кроме того, украинские военные уничтожили 6 наземных ретрансляторов, которые использовались для управления ударными БПЛА типа "Герань" и "Гербера". Два ретранслятора находились в Стерегущем, три – в районе Еленовки и еще один – в Черноморском в Крыму.

В Генштабе пояснили, что наземные ретрансляторы передают сигналы управления и связи между оператором и беспилотником, благодаря чему увеличивается дальность и стабильность его применения.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует,

– резюмировали там.

Кстати, также ночью украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Перми, расположенному на расстоянии более 1600 километров от границы. Кроме того, был поражен военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.