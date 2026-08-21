Операцію зі знищення цілей проводили 20 та вночі 21 серпня. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Які нещодавні втрати ворога?

Українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Також під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів російських військ у Новосільському в анексованому Криму.

Крім вищезгаданого, Сили оборони завдали ударів по двох пунктах управління російських військ – у Запорізькому Донецької області та Кобильному Запорізької області.

Окремо українські військові знищили 6 наземних ретрансляторів, які використовували для управління ударними БпЛА типу "Герань" та "Гербера". Два ретранслятори були у Стерегущому, три – в районі Оленівки та ще один – у Чорноморському у Криму.

У Генштабі пояснили, що наземні ретранслятори передають сигнали управління та зв’язку між оператором і безпілотником, завдяки чому збільшується дальність і стабільність його застосування.

Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде,

– резюмували там.

До речі, також уночі українські військові завдали удару по нафтопереробному заводу у Пермі, який розташований на відстані понад 1600 кілометрів від кордону. Також було уражено військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні.