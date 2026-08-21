Про деталі розповів президент Зеленський.

Деталі атаки на Росію

Перський НПЗ розташований на відстані понад 1600 кілометрів від кордону.

Також було уражено військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні.

Є й результати в акваторії Чорного моря.

Також підтверджено результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань туди – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни б'ють по мирних українцях.