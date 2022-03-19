Защитники Украины уничтожили по меньшей мере шесть российских генералов: перечень

19 марта 2022 , 17:33
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Источник:

СтратКом ВСУ

Россия в циничной войне против Украины уже потеряла около 15 тысяч военных. Украинским защитникам удалось ликвидировать не менее шести российских генералов.

Такие данные обнародовали в Аппарате Главнокомандующего ВСУ. Сообщается, что за три недели войны украинские воины уничтожили более десятка высших российских командиров.

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Фамилии ликвидированных генералов

  • генерал-майор Магомед Тушаев – командир моторизированного полка Росгвардии;
  • генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа;
  • генерал-майор Андрей Колесников – командующий 29-й армией Восточного военного округа;
  • генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа.
  • генерал-майор Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии;
  • генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

Защитники Украины уничтожили по меньшей мере шесть российских генералов / Фото ВСУ

ВСУ ликвидировала командира 150-й мотострелковой дивизии

В ВСУ отметили, что ликвидированный Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии.

Эта дивизия презентуется в России как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.

"Это ее штурмовое знамя открывало московские парады на 9 мая, как "главный символ победы в Великой Отечественной войне". Однако уже в первые десять дней вторжения в Украину дивизия потерпела разгромное поражение под Мариуполем", – говорится в сообщении.

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Автор: Михайло Гема