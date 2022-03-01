Защитники Змеиного живы: в Госпогранслужбе объяснили, почему раньше заявляли об их смерти
История защитников Украины, оборонявших остров Змеиный, уже стала символом мужества и отваги. Недавно стало известно, что украинские пограничники выжили и были захвачены в плен.
В Государственной пограничной службе объяснили, почему сначала сообщили о смерти пограничников с острова Змеиный.
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Пограничники прояснили ситуацию по защитникам Змеиного
В ведомстве заявили, что информацию о 13 погибших украинских пограничниках обнародовали на основе данных, полученных во время атаки врага на остров. После этого связь с ними была утрачена.
Украина пыталась узнать судьбу воинов ВСУ, привлекая гражданское судно Морской поисково-спасательной службы "Сапфир", которое вышло для выполнения гуманитарной миссии. К сожалению, вместе с экипажем оно было незаконно захвачено российскими оккупантами.
Государственная пограничная служба подчеркнула, что Украина своих не бросает и сделает все возможное, чтобы вернуть украинских воинов на Родину.
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