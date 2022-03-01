Защитники Змеиного живы: в Госпогранслужбе объяснили, почему раньше заявляли об их смерти

В Государственной пограничной службе объяснили, почему сначала сообщили о смерти пограничников с острова Змеиный.

Обратите внимание Как завести российский БТР: украинские девушки проводят инструктаж

Пограничники прояснили ситуацию по защитникам Змеиного

В ведомстве заявили, что информацию о 13 погибших украинских пограничниках обнародовали на основе данных, полученных во время атаки врага на остров. После этого связь с ними была утрачена.

Украина пыталась узнать судьбу воинов ВСУ, привлекая гражданское судно Морской поисково-спасательной службы "Сапфир", которое вышло для выполнения гуманитарной миссии. К сожалению, вместе с экипажем оно было незаконно захвачено российскими оккупантами.

Государственная пограничная служба подчеркнула, что Украина своих не бросает и сделает все возможное, чтобы вернуть украинских воинов на Родину.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!