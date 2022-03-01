У Державній прикордонній службі пояснили, чому спершу повідомили про смерті прикордонників з острова Зміїний.

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Прикордонники прояснили ситуацію щодо захисників Зміїного

У відомстві заявили, що інформацію про 13 загиблих українських прикордонників оприлюднили на основі даних, які були отримані під час атаки ворога на острів. Після цього зв'язок з ними був втрачений.

Україна намагалася дізнатися про долю воїнів ЗСУ, залучивши цивільне судно Морської пошуково-рятувальної служби "Сапфір", яке вийшло задля виконання гуманітарної місії. На жаль, разом з екіпажем воно було незаконно захоплене російськими окупантами.

Державна прикордонна служба наголосила, що Україна своїх не кидає та зробить усе можливе для того, щоб повернути українських воїнів на Батьківщину.

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