Защитные сетки не помогли: в Капотне горит НПЗ

В ночь на 20 сентября в районе Капотни на юго-востоке Москвы раздались взрывы, после чего очевидцы сообщили о масштабном пожаре. В этом районе расположен Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть", который уже неоднократно становился целью атак БПЛА.

"24 Канал" собрал подробности об атаке на НПЗ.

Что известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне?

В районе Капотни, где расположен Московский нефтеперерабатывающий завод, местные жители сообщили о взрывах и пролете дронов. Соответствующие кадры очевидцы начали распространять в сети.

В России после атаки дронов пылает Московский НПЗ: смотрите видео

Несмотря на попытки российской ПВО сбивать беспилотники, не обошлось без попаданий. Впоследствии разразился масштабный пожар.

Очевидцы снимают несколько очагов возгораний на НПЗ: смотрите видео

Россияне действительно напуганы масштабами атаки беспилотников. Некоторые жители Москвы уже задумываются о выезде из города, ведь не ожидали, что последствия войны все чаще будут ощущать непосредственно в столице.

Россияне публикуют все больше кадров с последствиями атаки: смотрите видео

Оккупанты пытались защитить предприятие после предварительных атак, накрыв его территорию специальными защитными сетками. Однако эти меры не смогли спасти завод от повторного удара.

Черный дым продолжает накрывать Москву: смотрите видео

Московский НПЗ в Капотне принадлежит "Газпрому нефти" и является одним из ключевых предприятий топливной отрасли российской столицы. Завод обладает мощностью первичной переработки около 12 миллионов тонн нефти в год и производит, в частности, автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо. Предприятие обеспечивает значительную часть потребностей Московского региона в нефтепродуктах.

НПЗ был важной частью для энергетического сектора России: смотрите видео, как пылает завод

Напомним, Московский НПЗ уже подвергался атакам дронов. После удара 17 мая предприятие было вынуждено остановить переработку, хотя, по данным Reuters, тогда технологическое оборудование не получило значительных повреждений.

Уже 16 июня беспилотники снова атаковали завод, в результате чего была повреждена установка первичной переработки АВТ-6, на которую приходилось около 53% мощности предприятия, а 18 июня повторный удар повредил установку "Евро+", что обеспечивало еще около 47% первичной переработки. Также пострадали резервуары, трубопроводы и вспомогательное оборудование, из-за чего завод фактически упустил возможность полноценно перерабатывать нефть.

Тогда, по оценкам источников Reuters, обнародованным 24 июня, на восстановление НПЗ могло понадобиться минимум шесть месяцев, а нанесенные повреждения оценивались как значительные.