Россияне восстановили защитные конструкции, которые повредил шторм. Речь идет о заграждении против морских дронов в бухте Севастополя.

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Новые снимки

Аналитик опубликовал новые спутниковые фото ограждений от 2 декабря. На них видно, что заграждение восстановлено.

Вот новые снимки оборонных сооружений Севастопольской бухты в Крыму, которые недавно пострадали от шторма,

– написал он.

Ранее он писал о повреждениях этих сооружений и тоже делился соответствующими снимками.

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