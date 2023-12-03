Росіяни відновили захисні конструкції, які пошкодив шторм. Мовиться про загородження проти морських дронів у бухті Севастополя.

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Нові знімки

Аналітик опублікував нові супутникові фото загороджень від 2 грудня. На них видно, що загородження відновлено.

Ось нові знімки оборонних споруд Севастопольської бухти в Криму, які нещодавно постраждали від шторму,

– написав він.

Раніше він писав про пошкодження цих споруд та теж ділився відповідними знімками.

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