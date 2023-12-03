Росіяни відновили захисні конструкції, які пошкодив шторм. Мовиться про загородження проти морських дронів у бухті Севастополя.
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Нові знімки
Аналітик опублікував нові супутникові фото загороджень від 2 грудня. На них видно, що загородження відновлено.
Ось нові знімки оборонних споруд Севастопольської бухти в Криму, які нещодавно постраждали від шторму,
– написав він.
Раніше він писав про пошкодження цих споруд та теж ділився відповідними знімками.
Наслідки "шторму століття" у Криму
- Кримський міст постраждав після серйозного шторму – найбільшого за сто років у Чорному морі. Після шторму в Чорному морі Кримський міст безпорадний перед дронами.
- У мережі публікували фото барж, які плавали у різних місцях навколо незаконної споруди. Вони мали б захищати її, проте нібито виявились пошкодженими.
- Втім, речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що не було до кінця зрозуміло, чи окупанти самі прибрали частину барж, чи ми все ж таки спостерігали наслідки шторму.