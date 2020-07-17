В защиту украинского языка люди вышли на митинг в Запорожье: фото
В Запорожье 16 июля к зданию областного совета вышли люди на защиту украинского языка. Поводом стал все тот же скандальный законопроект "слуги народа" Бужанского о языке обучения в Украине.
Протестующие в Запорожье требовали отозвать законопроект Бужанского о языке в образовательном процессе. Детали акции рассказали в "Радио Свобода".
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Люди вышли под здание областного совета Запорожья с национальными флагами и плакатами:
- "Мешает мова? Вон к Ростову!",
- "Каждое слово на украинском – это кирпичик в фундамент государства",
- "Украинский язык – наша независимость",
- "Защитим язык" и другие.
Люди просили Запорожский областной совет принять обращение к Верховной Раде с таким текстом:
- "Ни один закон в Украине не запрещает человеку выбирать язык бытового общения.
- Отрасль образования является первичной во влиянии на формирование молодого поколения как сознательного гражданина и активного члена гражданского общества, поэтому так важно, чтобы преподавание в школах было исключительно на украинском языке.
- Требуем от депутатов и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова снять с рассмотрения Верховной Рады Украины законопроект 3262 и больше не возвращаться к его рассмотрению ".
Люди вышли в Запорожье в защиту украинского языка / Фото "Радио Свобода"
Требовали прежде всего снять законопроект Бужанского с рассмотрения в Раде / Фото "Радио Свобода"
"Слуга народа" Бужанский не хочет, чтобы дети учились с 5 класса на украинском языке / Фото "Радио Свобода"
Ни один закон в Украине не запрещает человеку выбирать язык бытового общения / Фото "Радио Свобода"
15 и 16 июля митинги в защиту украинского языка прошли не только в Киеве и Запорожье, но и во Львове и Днепре.
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А уже 17 июля Рада планирует рассматривать законопроект Бужанского, который хочет изменить языковое законодательство в образовании (например, отменить часть закона о языке о начале обучения на украинском языке с 1 сентября 2020 года учащихся 5 – 11 классов русскоязычных школ).