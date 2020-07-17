У Запоріжжі 16 липня під будівлю обласної ради вийшли люди на захист українською мови. Приводом став все той же скандальний законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову навчання в Україні.

Протестувальники у Запоріжжі вимагали відкликати законопроєкт Бужанського про мову в освітньому процесі. Деталі акції розповіли у "Радіо Свобода".

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Люди вийшли під будівлю обласної ради Запоріжжя з національними прапорами та плакатами:

"Заважає мова? Геть до Ростова!",

"Кожне слово українською – це цеглинка у фундамент держави",

"Українська мова – наша незалежність",

"Захистимо мову" тощо.

Люди просили Запорізьку обласну раду ухвалити звернення до Верховної Ради із таким текстом:

" Жоден закон в Україні не забороняє людині обирати мову побутового спілкування.

Галузь освіти є первинною у впливі на формування молодого покоління як свідомого громадянина та активного члена громадського суспільства, тому так важливо, аби викладання в школах було виключно українською мовою .

. Вимагаємо від депутатів і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова зняти з розгляду Верховної Ради України законопроєкт 3262 та більше не повертатися до його розгляду".



Люди вийшли у Запоріжжі на захист української мови / Фото "Радіо Свобода"



Вимагали передусім зняти законопроєкт Бужанського з розгляду в Раді / Фото "Радіо Свобода"



"Слуга народу" Бужанський не хоче, щоб діти навчалися з 5 класу українською / Фото "Радіо Свобода"



Жоден закон в Україні не забороняє людині обирати мову побутового спілкування / Фото "Радіо Свобода"

15 та 16 липня мітинги на захист української мови відбулися не лише у Києві й Запоріжжі, а й у Львові та Дніпрі.

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А вже 17 липня Рада планує розглядати законопроєкт Бужанського, який хоче змінити мовне законодавство в освіті (наприклад, скасувати частину закону про мову про початок навчання учнів 5 – 11 класів російськомовних шкіл українською мовою з 1 вересня 2020 року).