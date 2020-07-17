На захист української мови люди вийшли на мітинг у Запоріжжі: фото
У Запоріжжі 16 липня під будівлю обласної ради вийшли люди на захист українською мови. Приводом став все той же скандальний законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову навчання в Україні.
Протестувальники у Запоріжжі вимагали відкликати законопроєкт Бужанського про мову в освітньому процесі. Деталі акції розповіли у "Радіо Свобода".
Читайте також Без мови немає нації: у Києві протестують через законопроєкт Бужанського – фото, відео
Люди вийшли під будівлю обласної ради Запоріжжя з національними прапорами та плакатами:
- "Заважає мова? Геть до Ростова!",
- "Кожне слово українською – це цеглинка у фундамент держави",
- "Українська мова – наша незалежність",
- "Захистимо мову" тощо.
Люди просили Запорізьку обласну раду ухвалити звернення до Верховної Ради із таким текстом:
- "Жоден закон в Україні не забороняє людині обирати мову побутового спілкування.
- Галузь освіти є первинною у впливі на формування молодого покоління як свідомого громадянина та активного члена громадського суспільства, тому так важливо, аби викладання в школах було виключно українською мовою.
- Вимагаємо від депутатів і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова зняти з розгляду Верховної Ради України законопроєкт 3262 та більше не повертатися до його розгляду".
Люди вийшли у Запоріжжі на захист української мови / Фото "Радіо Свобода"
Вимагали передусім зняти законопроєкт Бужанського з розгляду в Раді / Фото "Радіо Свобода"
"Слуга народу" Бужанський не хоче, щоб діти навчалися з 5 класу українською / Фото "Радіо Свобода"
Жоден закон в Україні не забороняє людині обирати мову побутового спілкування / Фото "Радіо Свобода"
15 та 16 липня мітинги на захист української мови відбулися не лише у Києві й Запоріжжі, а й у Львові та Дніпрі.
До теми Комусь хочеться погратися, – омбудсмен оцінив законопроєкт Бужанського про російську у школах
А вже 17 липня Рада планує розглядати законопроєкт Бужанського, який хоче змінити мовне законодавство в освіті (наприклад, скасувати частину закону про мову про початок навчання учнів 5 – 11 класів російськомовних шкіл українською мовою з 1 вересня 2020 року).