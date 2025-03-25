Защиту вкладчиков банков и инвесторов усилят – новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым планируется существенно улучшить систему гарантирования вкладов физлиц и уменьшить количество ликвидаций неплатежеспособных банков.

Проект №13007 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования" предлагает заполнить ряд законодательных пробелов во исполнение обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ, информирует 24 Канал.

Интересно Долги обанкротившихся банков перед вкладчиками будут признаваться автоматически

В частности, шире применять способы урегулирования неплатежеспособных банков без их полной ликвидации.

Как сообщает Цензор.Нет, законопроект предлагает лучшие условия для потенциальных инвесторов, которые хотели бы полностью или частично принять активы и пассивы обанкротившегося банка и продолжить обслуживать его клиентов, как это было недавно реализовано по "Коминвестбанку". В частности, предлагается предоставить таким инвесторам больше времени для участия в конкурсах Фонда по выводу банков и создать возможность объединения нескольких способов урегулирования в одном банке, что должно стимулировать интерес к конкурсам со стороны средних и небольших банков.

Эти шаги позволят значительно шире применять такие способы вывода обанкротившихся банков с рынка как продажа всего банка инвестору, создание переходного "bridge" банка, полная или частичная передача активов и обязательств принимающему банку. Эти способы позволяют возвращать на рынок активы таких банков, тогда как на сегодня из-за сложности законодательства неплатежеспособные банки чаще всего ликвидируются.

Закон усиливает защиту вкладчиков и кредиторов банков. Защита вкладчиков и кредиторов и является первоочередной задачей Фонда. Для этого, ФГВФЛ должен иметь эффективные и действенные инструменты решения проблем неплатежеспособных банков, ведь это ключевой элемент сохранения доверия вкладчиков к работе всей банковской системы... Поэтому его принятие является важным шагом для сохранения доверия и финансовой стабильности страны,

– рассказал Руслан Гриценко, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Также, по законопроекту №13007, требования всех физлиц по вкладам, кроме связанных с банком, будут признаны автоматически и не потребуют заявления требований.

В то же время, как сообщает Цензор со ссылкой на НБУ, "этот законопроект не направлен на изменение функций Национального банка и касается усовершенствования положений Закона в части реализации имеющихся полномочий Фонда гарантирования вкладов физических лиц".

По словам экономиста Эрика Наймана, предлагаемые законодательные изменения защитят вкладчиков и укрепят банковский сектор путем усиления ответственности акционеров.

Кроме того, законопроект 13007 прежде всего усиливает защиту от российских владельцев банков, ведь важно не допустить их в банковский сектор Украины. Если смотреть с другого ракурса, предложенные изменения ограничивают доступ к информации о банке, который ликвидируется, что не дает возможности спекулировать этой информацией,

– отметил аналитик Андрей Шевчишин.

Законопроект подан Председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и поддержан, среди других, Министерством экономики Украины, Министерством финансов и Государственной налоговой службой.

Принятие законопроекта позволит снизить риски оттока средств из банковской системы, оживит участие банков в урегулировании неплатежеспособных банков и усилить устойчивость банковской системы.