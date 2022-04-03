Заслуживают только смерти после того, что сделали, – Зеленский об оккупантах
3 апреля 2022 , 21:17Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские военные заслуживают только смерти после того, что они сделали в Украине. Глава государства назвал оккупантов концентрированным злом.
Зеленский: Убийцы, палачи, насильники, мародеры, называющие себя армией
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства сделал свое заявление в контексте зверств россиян в Киевской области, в частности в Буче, Гостомеле и Ирпене.
На тему Время сделать все, чтобы преступления России были последним проявлением такого зла на земле, – Зеленский
На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы, палачи, насильники, мародеры, называющие себя армией. И которые заслуживают только смерти после того, что они сделали,
– сказал Зеленский.
Россияне устроили массовые убийства в Киевской области
- После того, как российские военные покинули Киевщину, из Бучи, Ирпеня и Гостомеля поступают жуткие фото и видео и свидетельства людей.
- Оккупанты массово и жестоко убивали гражданских украинцев. Они связывали людям руку и расстреливали их. Некоторых раздавливали танками прямо в автомобиле.
- Только в Буче в братских могилах похоронены около 300 человек. Цивилизованный мир уже осудил действия русского агрессора.
Узнайте больше – Вечернее обращение Зеленского за 3 апреля: смотрите видео