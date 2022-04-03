Заслуживают только смерти после того, что сделали, – Зеленский об оккупантах

3 апреля 2022 , 21:17
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Президент Владимир Зеленский заявил, что российские военные заслуживают только смерти после того, что они сделали в Украине. Глава государства назвал оккупантов концентрированным злом.

Зеленский: Убийцы, палачи, насильники, мародеры, называющие себя армией

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства сделал свое заявление в контексте зверств россиян в Киевской области, в частности в Буче, Гостомеле и Ирпене.

На тему Время сделать все, чтобы преступления России были последним проявлением такого зла на земле, – Зеленский

На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы, палачи, насильники, мародеры, называющие себя армией. И которые заслуживают только смерти после того, что они сделали,
– сказал Зеленский.

Россияне устроили массовые убийства в Киевской области

Узнайте больше – Вечернее обращение Зеленского за 3 апреля: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема