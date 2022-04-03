Зеленський: Вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави зробив свою заяву у контексті звірств росіян на Київщині, зокрема в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

До теми Час зробити все, щоб злочини Росії були останнім проявом такого зла на землі, – Зеленський

На нашій землі побувало концентроване зло. Вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією. І які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили,

– сказав Зеленський.

Росіяни влаштували масові вбивства на Київщині

Після того, як російські військові покинули Київщину, з Бучі, Ірпеня та Гостомеля надходять моторошні фото та відео й свідчення людей.

Окупанти масово та жорстоко вбивали цивільних українців. Вони зв'язували людям рука та розстрілювали їх. Декого розчавлювали танками прямо в авто.

Тільки в Бучі у братських могилах поховано майже 300 людей. Цивілізований світ вже засудив дії російського агресора.

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