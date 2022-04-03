Зеленський: Вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави зробив свою заяву у контексті звірств росіян на Київщині, зокрема в Бучі, Гостомелі та Ірпені.
До теми Час зробити все, щоб злочини Росії були останнім проявом такого зла на землі, – Зеленський
На нашій землі побувало концентроване зло. Вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією. І які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили,
– сказав Зеленський.
Росіяни влаштували масові вбивства на Київщині
- Після того, як російські військові покинули Київщину, з Бучі, Ірпеня та Гостомеля надходять моторошні фото та відео й свідчення людей.
- Окупанти масово та жорстоко вбивали цивільних українців. Вони зв'язували людям рука та розстрілювали їх. Декого розчавлювали танками прямо в авто.
- Тільки в Бучі у братських могилах поховано майже 300 людей. Цивілізований світ вже засудив дії російського агресора.
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