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      Заставили врага замолчать, – военный ВСУ о жестком отпоре оккупантам на Донбассе

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      Пророссийские боевики на Донбассе обстреливают позиции украинских военных. 1 марта один украинский боец Вооруженных сил Украины получил ранение.

      Военные ВСУ рассказали, что днем на фронте относительно спокойно. Однако вечером пророссийские боевики просыпаются и обстреливают украинские позиции.

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      "В последнее время враг активизировался. Он начинает обстрел наших позиций из минометов, гранатометов, работает у них АГС и РПГ", – сказал военнослужащий ВСУ "Дядя Саша".

      Что такое АГС и РПГ? АГС – станковый автоматический гранатомет, предназначенный для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытия, в открытых окопах и за естественными складками местности (во рвах, оврагах и тому подобное).

      Ручной противотанковый гранатомет (РПГ) – индивидуальная огнестрельное оружие, разновидность гранатомета, предназначен для поражения бронированной техники, фортификационных сооружений или живой силы противника с помощью выстрела гранатометной гранатой.

      Правда, слишком наглеть врагу украинские воины не дают.

      Буквально одну-двое суток назад на позицию выскочила их БМП (Боевая машина пехоты – 24 канал) и поработала. Мы свой ответ донесли до них. Достаточно такой ощутимый удар и повредили их БМП. И как говорится – заставили врага замолчать,
      – вспомнил украинский воин.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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