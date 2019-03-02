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      Змусили ворога замовкнути, – військовий ЗСУ про жорстку відсіч окупантам на Донбасі

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      Проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють позиції українських військових. 1 лютого один український боєць Збройних сил України зазнав поранення.

      Військові ЗСУ розповіли, вдень на фронті відносно спокійно. Однак ввечері проросійські бойовики прокидаються та обстрілюють українські позиції.

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      "Останнім часом ворог активізувався. Він починає обстріл наших позицій із мінометів, гранатометів, працює у них АГС і РПГ", – сказав військовослужбовець ЗСУ "Дядя Саша".

      Що таке АГС та РПГ?АГС – станковий автоматичний гранатомет, який призначений для враження живої сили та вогневих засобів супротивника, розташованих поза укриттям, у відкритих окопах і за природними складками місцевості (у виярках, ярах тощо).

      Ручний протитанковий гранатомет (РПГ) – індивідуальна вогнепальна зброя, різновид гранатомету, що призначений для ураження броньованої техніки, фортифікаційних споруд або живої сили противника за допомогою пострілу гранатометною гранатою.

      Щоправда, надто нахабнішати ворогу українські воїни не дають.

      Буквально одну-дві доби назад на позицію вискочила їхня БМП (Бойова машина піхоти, – 24 канал) і попрацювала. Ми свою відповідь донесли до них. Досить такий відчутний удар і пошкодили їхню БМП. І як кажуть – змусили ворога замовкнути,
      – пригадав український воїн.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Війна Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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