Он так считает, потому что, кроме собственных ресурсов, рассчитывает и на поддержку со стороны Китая и Северной Кореи, в частности на их человеческие ресурсы. Несмотря на это, как отметил 24 Каналу политолог Петр Олещук, кое-что может сделать диктатора более сговорчивым.

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Как заставить Путина задуматься об окончании войны

По словам политолога, чтобы изменить представление Путина, нужно изменить баланс сил на фронте. Вместо медленного, ползучего российского наступления, должна возникнуть совсем другая ситуация – такая, в которой будущее России в войне уже не будет выглядеть столь предсказуемым и выигрышным. Иначе говоря, Путин должен потерпеть неудачи, которые заставили бы его осознать наличие реальных рисков в случае продолжения войны.

Определенное количество поражений на фронте сделает Путина значительно сговорчивее,

– отметил Петр Олещук.

Однако, для этого нужны соответствующие ресурсы. Трамп часто манипулирует цифрами, утверждая, будто США потратили на помощь Украине 350 миллиардов долларов, хотя это не соответствует действительности. Однако, деньги Штатов на поддержку Украины значительно меньше потенциальной цены глобальной эскалации – вплоть до риска Третьей мировой войны.

Вложение ресурсов в изменение ситуации на фронте, а затем – выход на переговоры с более выгодной позиции является вполне реалистичным вариантом. Политолог считает, что в администрации Трампа есть люди, которые это понимают. Однако они вряд ли будут об этом открыто говорить, потому что в его окружении обычно озвучивают только то, что хочет слышать сам президент США.

Позиция Трампа может измениться, но пока нет четких признаков, что это является реалистичным сценарием. Путин уже дал ему более чем достаточно оснований для переосмысления своей политики. Идеи о том, что "еще один разговор с Путиным все прояснит", являются ошибочными.

Обратите внимание! Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Он запланирован на 19 мая в 10:00.

Если Трамп не доверяет украинцам, он может пообщаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ему есть что рассказать о настоящей цене переговоров с диктатором и о том, к чему они реально приводят.