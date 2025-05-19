Він так вважає, тому що, окрім власних ресурсів, розраховує й на підтримку з боку Китаю та Північної Кореї, зокрема на їхні людські ресурси. Попри це, як зазначив 24 Каналу політолог Петро Олещук, дещо може зробити диктатора зговірливішим.

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Як змусити Путіна задуматися про закінчення війни

За словами політолога, щоб змінити уявлення Путіна, потрібно змінити баланс сил на фронті. Замість повільного, повзучого російського наступу, має виникнути зовсім інша ситуація – така, у якій майбутнє Росії у війні вже не виглядатиме настільки передбачуваним і виграшним. Інакше кажучи, Путін має зазнати невдач, які змусили б його усвідомити наявність реальних ризиків у разі продовження війни.

Певна кількість поразок на фронті зробить Путіна значно зговірливішим,

– наголосив Петро Олещук.

Однак, для цього потрібні відповідні ресурси. Трамп часто маніпулює цифрами, стверджуючи, ніби США витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів, хоча це не відповідає дійсності. Проте, гроші Штатів на підтримку України значно менші за потенційну ціну глобальної ескалації – аж до ризику Третьої світової війни.

Вкладання ресурсів у зміну ситуації на фронті, а потім – вихід на переговори з вигіднішої позиції є цілком реалістичним варіантом. Політолог вважає, що в адміністрації Трампа є люди, які це розуміють. Однак вони навряд чи будуть про це відкрито говорити, бо в його оточенні зазвичай озвучують лише те, що хоче чути сам президент США.

Позиція Трампа може змінитися, але наразі немає чітких ознак, що це є реалістичним сценарієм. Путін уже дав йому більш ніж достатньо підстав для переосмислення своєї політики. Ідеї про те, що "ще одна розмова з Путіним усе прояснить", є хибними.

Зверніть увагу! Речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Вона запланована на 19 травня о 10:00.

Якщо Трамп не довіряє українцям, він може поспілкуватися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він має що розповісти про справжню ціну переговорів з диктатором та про те, до чого вони реально призводять.