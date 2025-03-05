Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Президент США Дональд Трамп під час виступу на спільному засіданні Конгресу в Капітолії знову зробив неправдиву заяву.

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Трамп повторно озвучив неправдиві дані про допомогу Україні

Він стверджував, що США надали Україні 350 мільярдів доларів допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він також порівняв витрати США на військову підтримку України з "відбиранням цукерки у немовляти", висловивши невдоволення рівнем фінансування, наданого Європою.

За словами Трампа, Європа надала Україні лише 100 мільярдів доларів допомоги. Він також зазначив, що Європа витратила більше грошей на купівлю російських нафти та газу, ніж на захист України. Ці твердження були спростовані фахівцями.

На цей час відомо, що Європа, включаючи ЄС та окремі країни, виділила Україні понад 263 мільярди доларів допомоги, в той час як США надали близько 126 мільярдів доларів.

За допомогою Кільського інституту світової економіки, який відстежує допомогу Україні під час війни, стало відомо, що цифри, озвучені Трампом, значно перевищують реальні дані.

Попри те, що Сполучені Штати мали незначну перевагу у військовій допомозі (близько 68 мільярдів доларів проти 66 мільярдів доларів від Європи), це не відповідає масштабному розриву, про який говорив Трамп.