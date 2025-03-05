Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Президент США Дональд Трамп во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии снова сделал ложное заявление.

Читайте также Искусство сделки или шантажа: Sky News проанализировало решение Трампа об остановке помощи Украине

Трамп повторно озвучил ложные данные о помощи Украине

Он утверждал, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов помощи с начала полномасштабного вторжения России. Он также сравнил расходы США на военную поддержку Украины с "отбиранием конфеты у младенца", выразив недовольство уровнем финансирования, предоставленного Европой.

По словам Трампа, Европа предоставила Украине лишь 100 миллиардов долларов помощи. Он также отметил, что Европа потратила больше денег на покупку российских нефти и газа, чем на защиту Украины. Эти утверждения были опровергнуты специалистами.

В настоящее время известно, что Европа, включая ЕС и отдельные страны, выделила Украине более 263 миллиардов долларов помощи, в то время как США предоставили около 126 миллиардов долларов.

С помощью Кильского института мировой экономики, который отслеживает помощь Украине во время войны, стало известно, что цифры, озвученные Трампом, значительно превышают реальные данные.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты имели незначительное преимущество в военной помощи (около 68 миллиардов долларов против 66 миллиардов долларов от Европы), это не соответствует масштабному разрыву, о котором говорил Трамп.