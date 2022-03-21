Заставляют сидеть возле техники: в Тростянке россияне используют гражданских как живой щит

Город Тростянец Сумской области остается оккупированным внутри и в полном окружении со всех сторон извне. Россияне массово убивают и грабят местных жителей.

По периметру города размещены вражеские блокпосты, проехать через которые большой риск для жизни, рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Важно Орки бросили гранату в мирных жителей Тростянца: двое мужчин погибли

Оккупанты установили у вокзала артиллерийские установки. Другую технику расставили по городу между админзданиями, возле магазинов, жилых домов, понимая, что адекватного ответа по этой технике при таком расположении от ВСУ не будет.

Используют людей как живой щит

Опасаясь авиаударов, кафиры заставляют мирных жителей сидеть ночью на улицах вблизи техники рашистской армии как живой щит.

Россияне убивают местных

Орки убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Например, захватчики убили главу уличного комитета Анну Самойлову. Снайперы несколько дней обстреливали улицу, не допуская жителей унести тело для захоронения.

Прямо на улице они застрелили парня, который вечером возвращался домой.

Также был застрелен руководитель агропредприятия, который утром на машине ехал на работу.

На одной из улиц бросили гранату в людей – погибли двое мужчин.

Оккупанты массово мародерят. Все магазины, банкоматы, аптеки в городе опустошены. Активно грабят дома местных, угоняют машин, заходят в квартиры, откуда выносят вещи, драгоценности, продукты. Денисова добавила, что если людей нет дома, орки остаются там ночевать.

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