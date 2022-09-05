Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что в больших городах, например, в Мелитополе или Бердянске, раньше работали десятки школ – сейчас это больше напоминает "сборную солянку".

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По словам корреспондента, школы либо брошенные, либо там размещены российские военные, а всех детей отовсюду, просто затащили в одну школу.

Учителя, которые преподают там – либо коллаборанты, либо привезенные из россии. Каждое утро там проходят манипуляции с русским флагом, детей заставляют слушать русский гимн,

– делится журналист.

Местный журналист говорит, что получает немало информации от попавших в такую тупик родителей о том, что детей у них отберут, если те "не исполнят свой родительский долг" и не отдадут ребенка в российскую школу в оккупации.

Недавно в Генштабе рассказали, что в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов. В то же время, на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники. Во дворе школы размещена военная техника противника.

Детальнее о ситуации на временно оккупированной части Запорожья: смотрите видео