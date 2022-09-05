Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що у великих містах, наприклад, у Мелітополі чи в Бердянську, раніше працювали десятки шкіл – зараз це більше нагадує "збірну солянку".

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За словами кореспондента, школи або покинуті, або там розміщені російські військові, а віх дітей звідусіль, просто затягли у одну школу.

Вчителі, які викладають там – або колаборанти, або привезені із росії. Щоранку там відбуваються маніпуляції із російським прапором, дітей змушують слухати російський гімн,

– ділиться журналіст.

Місцевий журналіст каже, що отримує чимало інформації від батьків, які потрапили у таку безвихідь, про те, що дітей у них відберуть, якщо ті "не виконають свій батьківський обов'язок" і не віддадуть дитину до російської школи в окупації.

Додамо, нещодавно у Генштабі розповіли, що у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів. Водночас на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники. У подвір'ї школи розміщена військова техніка противника.

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