Застрелили из пистолета с глушителем, – источники о ликвидации предателя Грицая в Бердянске
- В Бердянске ликвидировали коллаборанта Михаила Грицая, его застрелили из пистолета ПМ с глушителем.
- Грицай работал в оккупационной администрации и был заместителем городского головы, организовывал репрессии и занимался присвоением собственности.
- Перед этим Грицай активно участвовал в политической жизни Украины, но позже перешел на сторону врага.
В среду, 18 июня, в оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборанта Михаила Грицая. Его застрелили из пистолета.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.
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Что известно об оружии, которым ликвидировали Грицая
Так, Михаил Грицай был застрелен в самом Бердянске с помощью пистолета ПМ с глушителем.
Пистолет, которым ликвидировали предателя в Бердянске / фото ГУР
Ликвидированный коллаборационист работал "заместителем городского головы по вопросам инфраструктуры, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса" оккупационной администрации.
До того как перейти на сторону врага Грицай принимал активное участие в общественно-политической жизни Украины. В частности, предатель неоднократно баллотировался в народные депутаты, был помощником народного депутат, а также возглавлял Бердянскую городскую организацию партии "Социалистическая Украина".
Работая на россиян Михаил Грицай организовывал репрессии против местного населения, устраивал застенки для украинских военнопленных. Также он занимался присвоением коммунальной и государственной собственности Бердянска.
В разведке напомнили, что Грицаю заочно было сообщено о подозрении в государственной измене.