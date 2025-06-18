Застрелили из пистолета с глушителем, – источники о ликвидации предателя Грицая в Бердянске

В среду, 18 июня, в оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборанта Михаила Грицая. Его застрелили из пистолета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

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Что известно об оружии, которым ликвидировали Грицая

Так, Михаил Грицай был застрелен в самом Бердянске с помощью пистолета ПМ с глушителем.

Пистолет, которым ликвидировали предателя в Бердянске / фото ГУР

Ликвидированный коллаборационист работал "заместителем городского головы по вопросам инфраструктуры, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса" оккупационной администрации.

До того как перейти на сторону врага Грицай принимал активное участие в общественно-политической жизни Украины. В частности, предатель неоднократно баллотировался в народные депутаты, был помощником народного депутат, а также возглавлял Бердянскую городскую организацию партии "Социалистическая Украина".

Работая на россиян Михаил Грицай организовывал репрессии против местного населения, устраивал застенки для украинских военнопленных. Также он занимался присвоением коммунальной и государственной собственности Бердянска.

В разведке напомнили, что Грицаю заочно было сообщено о подозрении в государственной измене.