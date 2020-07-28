Пьяный водитель застрял в окне собственного авто, когда убегал от полиции: курьезное видео
В Запорожье задержали пьяного водителя. Сначала он пытался убежать от полиции, но ему не удалось. Впрочем, он нашел выход и решил спрятаться.
Видео задержания запорожского нетрезвого водителя выложили на неофициальной инстаграм-странице города Запорожье.
Обратите внимание Жизненно опасные пирожки: в Виннице полицейские искали взрывчатку, а нашли лакомства
По кадрам заметно, как мужчину остановили полицейские. Но он не растерялся и начал убегать от правоохранителей. В конце концов, он подбежал к своей же машине и пытался там спрятаться. Тогда он запрыгнул в открытое окно, но застрял. На кадрах хорошо видно, как из окна торчит нога беглеца.
Также хорошо заметно, что сама машина водителя уже немного побита и стоит прямо на пешеходном переходе. Само видео состоит из разных кусков, которые прислали сами жители Запорожья.
Смотрите видео: пьяный водитель застрял в окне машины
Что говорят жители Запорожья?
Пользователи сети в комментариях пишут, что кое-кто как раз проезжал мимо и видел, как мужчина засыпает за рулем. Многие считают, что похожие случаи происходят из-за отсутствия в Украине жестокого наказания за вождение нетрезвым.
Что именно пишут в сети:
- "Я мимо проезжала. Не поняла, в чем дело, сидел за рулем мужик почти засыпал и полицейская машина".
- "Пока не будет жесткого наказания так все и будет".
- "Что там с ним сюсюкаться… дубиной по спине и в багажник...".