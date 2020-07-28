В Запорожье задержали пьяного водителя. Сначала он пытался убежать от полиции, но ему не удалось. Впрочем, он нашел выход и решил спрятаться.

Видео задержания запорожского нетрезвого водителя выложили на неофициальной инстаграм-странице города Запорожье.

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По кадрам заметно, как мужчину остановили полицейские. Но он не растерялся и начал убегать от правоохранителей. В конце концов, он подбежал к своей же машине и пытался там спрятаться. Тогда он запрыгнул в открытое окно, но застрял. На кадрах хорошо видно, как из окна торчит нога беглеца.

Также хорошо заметно, что сама машина водителя уже немного побита и стоит прямо на пешеходном переходе. Само видео состоит из разных кусков, которые прислали сами жители Запорожья.

Смотрите видео: пьяный водитель застрял в окне машины

Что говорят жители Запорожья?

Пользователи сети в комментариях пишут, что кое-кто как раз проезжал мимо и видел, как мужчина засыпает за рулем. Многие считают, что похожие случаи происходят из-за отсутствия в Украине жестокого наказания за вождение нетрезвым.

Что именно пишут в сети: